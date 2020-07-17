2020-07-17T16:16:36+03:00
Общество

Губернатор посмотрел новое отделение поликлиники №3 в Тольятти

Сюда он наведался вместе с главврачом и полпредом президента в ПФО Игорем Комаровым
Антонина ЗАМЫЦКАЯ
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Губернатор и подпред посмотрели новую поликлиникуГубернатор и подпред посмотрели новую поликлинику
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азарво вместе с полпредом президента РФ в ПФО побывал в новом отделении поликлиники №3 в Тольятти. Оно начало работать только в мае. Сейчас здесь готовы принимать тысячу человек в смену. Здесь есть регистратура с инфоматом, картохранилище, колл-центр. Всего в поликлинике работают 1700 врачей. При этом для привлечения новых кадров здесь намерены обеспечивать медиков служебным жильем.

- Сейчас в Тольятти закончена реконструкция многоквартирного дома, и целый подъезд, в котором 36 квартир, в ближайшее время будет передан для медицинских работников — врачей, медсестёр, других категорий, - рассказал губернатору и полпреду министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян.

Кстати, после открытия нового отделения в поликлинике появилось еще два аппарата экспертного класса. А еще теперь все исследования пациентов можно проводить в одном месте.

Игорь Комаров отметил, что появление таких современных объектов конечно же влияет на качество жизни горожан, способствует задаче сбережения народа, увеличению продолжительности жизни людей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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