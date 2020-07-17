2020-07-17T16:50:45+03:00
Общество

В Самаре от сквера Высоцкого убрали торговый павильон, который всем мешал

Судебные приставы вняли жалобам граждан и потребовали убрать магазинчик с проезжей части
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
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Ларек убрали с перекрестка. Фото: служба судебных приставовЛарек убрали с перекрестка. Фото: служба судебных приставов
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В Самаре с перекрестка улиц Высоцкого и Галактионовской убрали павильон, на который часто жаловались местные жители. Магазинчик стоял практически на проезжей части, мешал и прохожим, и автомобилистам. Судебные пристав сначала попросили владельца в течение пяти дней убрать торговый объект с участка в 10 кв.м. Но предприниматель не внял предупреждению

Магазин оставался на месте в течение всего срока, затем приставы проинформировали владельца о штрафных санкциях еще раз, но и это должного эффекта не возымело.

Затем суд вынес в отношении должника решение о взыскании исполнительского сбора в 50 тыс рублей. Его дважды привлекли к административной ответственности, назначив еще 50 тыс рублей штрафа.

Наконец все способы достучаться до владельца закончились и 17 июля к демонтажу приступила специализированная компания. В итоге павильон с перекрестка исчез и больше никого раздражать не может.

ИСТОЧНИК KP.RU

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