2020-07-17T17:00:03+03:00
Общество

Названа точная дата открытия детских лагерей в Самаре в 2020 году

Стало известно, что детские лагеря встретят первые заезды уже 19 июля
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
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Детей уже ждут в лагеряхДетей уже ждут в лагерях
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В Самарской области назвали точную дату открытия детских лагерей. Они начнут работать 19 июля, это будет дата первого заезда. Старт летней оздоровительной кампании перенесли из-за коронавируса, это делали несколько раз. Детей ждали уже 16 июля, но оперативный штаб не выдал разрешения. А вот сейчас дата утверждена окончательно.

Информацию сообщили на совещании областного оперативного штаба, который занимается борьбой с коронавирусом. Известно, что в лагерях уже все готово к встрече первых школьников, проведена обработка территорий.

Также в регионе уже начали работу санатории, турбазы и базы отдыха, так что летний отдых для самарцев становится реальным, хоть и достаточно дорогим. Кроме того, на многих объектах размещения уже просто нет мест.

ИСТОЧНИК KP.RU

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