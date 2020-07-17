2020-07-17T17:02:44+03:00
Общество

МегаФон и Росгеология приступают к морским изысканиям в рамках проекта Arctic Connect

Экспедиция начнется 5 августа 2020 года в Мурманске и продлится три месяца.
Поделиться:
Группа МегаФон и АО «Росгеология» подписали договор на проведение совместных морских исследованийГруппа МегаФон и АО «Росгеология» подписали договор на проведение совместных морских исследований
Изменить размер текста:

Группа МегаФон и АО «Росгеология» подписали договор на проведение совместных морских исследований в рамках реализации проекта по прокладке подводной волоконно-оптической линии связи из Европы в Азию.

Научно-исследовательское судно Росгеологии «Профессор Логачев» пройдет наиболее сложные с точки зрения ледовой обстановки участки трассы в Баренцевом, Карском, Лаптевых, Восточно-Сибирском и Чукотском морях. Общая протяженность исследуемого в 2020 году участка составит 6500 км.

«Мы начинаем экспедицию в благоприятный с точки зрения ледовой обстановки год. В 2020 году мы проведем предварительное исследование рельефа дна и определим безопасные маршруты трассы в арктических морях. Вторая часть изысканий пройдет в 2021 году и будет включать детальное изучение инженерных условий прокладки подводного кабеля, в том числе исследование пород дна. Аналогичные работы запланированы на отрезках линии связи за пределами российских вод. Морские исследования станут первым этапом реализации проекта, они необходимы для определения оптимального маршрута прокладки линии связи вдоль Арктической зоны России и выбора мест строительства отводов на прибрежную территорию», – говорит генеральный директор МегаФона Геворк Вермишян.

«Мы рады, что компетенции Росгеологии, имеющей огромный опыт проведения морской геологоразведки и инженерных изысканий в Арктике и на Дальнем Востоке, будут востребованы при реализации грандиозного коммуникационного проекта. Компания оперирует самым большим в России флотом научно-исследовательских судов, оснащенных современным оборудованием, в том числе многофункциональными подводными аппаратами собственной разработки, которые доказали свою эффективность при исследовании дна Мирового океана. Уверен, мы с честью выполним поставленную задачу», – отметил генеральный директор - председатель правления Росгеологии Сергей Горьков.

Проект Arctic Connect соединит волоконно-оптической линией связи континенты, на которых проживает 85% мирового населения. Она обеспечит пользователям беспрецедентно короткое время передачи сигнала с минимальным уровнем задержки, которую не предлагает ни одна из существующих линий. Отводы, построенные от основной линии, позволят обеспечить связью потребителей Арктики и Дальнего Востока, в том числе предприятия топливно-энергетического комплекса, что будет способствовать социально-экономическому развитию региона. Запуск линии связи с пропускной способностью 200 Тбит/с поможет справиться с растущими объемами мирового трафика.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
МегаФон и Росгеология приступают к морским изысканиям в рамках проекта Arctic Connect
Названа точная дата открытия детских лагерей в Самаре в 2020 году
В Самаре от сквера Высоцкого убрали торговый павильон, который всем мешал
Сотрудник самарской Росгвардии простил фитнесс-тренера, который на него напал
Губернатор посмотрел новое отделение поликлиники №3 в Тольятти
Стали известны подробности пожара на ул. Красноармейской в Самаре
«Сочи» настраивается на то, что матч с «Крыльями Советов» состоится
Мост через Волгу круглосуточно строят 600 человек
На одной из самарских строек КамАЗ придавило грудой кирпичей
В Сызрани горят надворные постройки
В Самаре задержан член этнической ОПГ
Клиенты ВТБ смогут получить справку для налогового вычета в ВТБ Онлайн
В Самаре возвели мини-стадионы мирового уровня
«Чемпионат»: «Крылья Советов» останутся в РПЛ, «Химки» решили не выходить
«Билайн ТВ» представляет подписку more.tv с сериалами «Чики», «Рассказ служанки» и стендап-шоу от Незлобина и Светлакова
Самарцев приглашают на Всероссийский фестиваль «NAUKA 0+»
Места в детских садах Самары распределят в августе
Самарская таможня задержала 250 тысяч пачек сигарет без акцизных марок
В Самарской области реализуется проект «Мама-предприниматель»