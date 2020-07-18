2020-07-18T11:02:05+03:00
Происшествия

В Самаре оставили в силе приговор по делу обманутых дольщиков "Волга-групп"

Число потерпевших перевалило за 600, ущерб по делу оценивается в 1,3 млрд рублей
Александра БУДАЕВА
Поделиться:
В 2017 году обманутые дольщики выходили на митинги и вешали огромные плакаты на стены недостроевВ 2017 году обманутые дольщики выходили на митинги и вешали огромные плакаты на стены недостроевФото: Соцсети
Изменить размер текста:

Шестой кассационный суд оставил в силе обвинительный приговор по делу "Волга-Групп". Напомним, в августе 2019 года решением Октябрьского районного суда Евгения Аброськина, Константина Зиневича и Владимира Зотова признали виновными в совершении мошенничества в сфере предпринимательской деятельности. Каждого из подсудимых приговорили к 4 годам колонии, но от отбывания наказания освободили. Все дело в том, что срок привлечения к уголовной ответственности за это вид преступления "истек" еще в декабре 2015 года.

Сами долевки продавались в 2007-2009 году, речь идет о жилых комплексах "Альбатрос" и "Монблан", плюс о коттеджном поселке "Дубрава". Аброськин, Зиневич и Зотов в разное время занимали руководящие должности в ООО "Самарагорстрой" и ООО "Волгаспецстрой", эти конторы входили в группу компаний "Волга-Групп".

Суд посчитал доказанным злой умысел этих трех мужчин: мол с самого начала они не собирались сдавать дома в эксплуатацию, поэтому лишь имитировали бурную деятельность, а львиную долю денег присваивали. Потерпевшими по делу в итоге были признаны более 600 человек, ущерб перевалил за 1,3 млрд рублей.

Интересно, что в суде часть свидетелей говорили о том, что Аброськин, Зиневич и Зотов были лишь "номинальными" руководителями, а все важные решения принимали учредители и руководители "Волга-Групп" Евгений Корчак и Петр Сивожелезов, они же якобы решали все финансовые вопросы. Но "железных" доказательств этому не нашлось, и подсудимых признали виновными.

Адвокат Елена Строилова попыталась обжаловать приговор в судах апелляционной и кассационной инстанции, но доказать невиновность Аброськина, Зиневича и Зотова никому так и не удалось.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Самаре застройщикам проблемных долевок дали срок до февраля

А тем, кто продолжит увиливать от обязательств, светят уже реальные сроки (подробности)

Обманутые дольщики ЖК «Монблан» развесили в Самаре плакаты, чтобы губернатор помог им

С начала строительства прошло уже 10 лет, но люди так и не получили свои квартиры (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
62 заболевших и ни одной смерти: последние данные по больным COVID-19 на 18 июля
В Самаре женщина на иномарке протаранила фонарный столб
Стало известно, где и как выявили еще 62 жителя Самарской области, больных коронавирусом
В Самарской области пропала девочка-подросток с фиолетовым рюкзаком, украшенным звездами
В Самаре оставили в силе приговор по делу обманутых дольщиков "Волга-групп"
В Самарской области выявлено 62 новых пациента с коронавирусом
В Отрадном после столкновения двух иномарок Hyundai скончалась женщина
Пожар на "Фосфоре" в Тольятти засыпали землей
Наставник «Химок» заявил, что команда собирается в РПЛ. Если это так, «Крылья» вылетят
«Динамо-Самара» обыграло «Элмонт» 3:1 в чемпионате России по пляжному футболу
Появилось видео пожара на заводе «Фосфор» в Тольятти 17 июля
Пляжные «Крылья Советов» уступили «Кристаллу» в матче чемпионата России
Власти рассказали, кто сейчас живет в обсерваторе под Самарой
В Самаре рассказали, каких туристов из-за границы не отправят в обсерватор
Пожар на территории завода "Фосфор" в Тольятти возник вечером 17 июля