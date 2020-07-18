В Самаре оставили в силе приговор по делу обманутых дольщиков "Волга-групп"

18 Июль 2020 2020-07-18T11:02:05+03:00

В 2017 году обманутые дольщики выходили на митинги и вешали огромные плакаты на стены недостроев Фото: Соцсети

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Шестой кассационный суд оставил в силе обвинительный приговор по делу "Волга-Групп". Напомним, в августе 2019 года решением Октябрьского районного суда Евгения Аброськина, Константина Зиневича и Владимира Зотова признали виновными в совершении мошенничества в сфере предпринимательской деятельности. Каждого из подсудимых приговорили к 4 годам колонии, но от отбывания наказания освободили. Все дело в том, что срок привлечения к уголовной ответственности за это вид преступления "истек" еще в декабре 2015 года.

Сами долевки продавались в 2007-2009 году, речь идет о жилых комплексах "Альбатрос" и "Монблан", плюс о коттеджном поселке "Дубрава". Аброськин, Зиневич и Зотов в разное время занимали руководящие должности в ООО "Самарагорстрой" и ООО "Волгаспецстрой", эти конторы входили в группу компаний "Волга-Групп".

Суд посчитал доказанным злой умысел этих трех мужчин: мол с самого начала они не собирались сдавать дома в эксплуатацию, поэтому лишь имитировали бурную деятельность, а львиную долю денег присваивали. Потерпевшими по делу в итоге были признаны более 600 человек, ущерб перевалил за 1,3 млрд рублей.

Интересно, что в суде часть свидетелей говорили о том, что Аброськин, Зиневич и Зотов были лишь "номинальными" руководителями, а все важные решения принимали учредители и руководители "Волга-Групп" Евгений Корчак и Петр Сивожелезов, они же якобы решали все финансовые вопросы. Но "железных" доказательств этому не нашлось, и подсудимых признали виновными.

Адвокат Елена Строилова попыталась обжаловать приговор в судах апелляционной и кассационной инстанции, но доказать невиновность Аброськина, Зиневича и Зотова никому так и не удалось.

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ИСТОЧНИК KP.RU