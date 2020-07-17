В выходные Самара простится с аномальной жарой

В Самаре аномальная жара уходит и это радостно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в выходные 18-19 июля закончится период аномальной жары. Экстремально высокие температуры останутся в прошлом. В областной столице будет 25-30 градусов тепла. Местами температура может подняться до 32 градусов - в некоторых районах области.

Более того, уже в воскресенье может пойти дождь, будет переменная облачность, прохладный северо-западный ветерок и даже вполне вероятно прогремят грозы.

Еще больше опустится температура в ночное время - до 12 градусов с воскресенья на понедельник. Впрочем, на дневную температуру это не повлияет.

С гроз и кратковременных дождей может начаться и новая рабочая неделя, ветер сменится на западный и вскоре скорее всего вернется более серьезная жара.

Эти же выходные стоит использовать для спокойного отдыха: поездок на велосипеде или отдыхе на природе, о котором давно мечталось, но не удавалось ничего сделать из-за жары, пугающей солнечными и тепловыми ударами.