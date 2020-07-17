Пожар на территории завода "Фосфор" в Тольятти возник вечером 17 июля

17 Июль 2020 2020-07-17T17:51:05+03:00

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В Тольятти вечером 17 июля 2020 года разгорелся пожар на территории завода "Фосфор". Об этом сообщили в МЧС. Огонь на территории недействующего завода заметили очевидцы - столб дыма видно издалека. Предприятие не работает с 2003 года, однако до сих пор здесь хранится фосфоршлам.

- Загорелись эти залежи на территории 10 кв.м. За полчаса пожар разгорелся до 100 кв.м. Ему присвоена сложность 1 БИС, - сообщили в ГУ МЧС РФ по Самарской области.

По данным МЧС, отряд прибыл на место в 17.22 и сразу начал тушение. Всего привлечено 28 человек, восемь единиц техники. Погибших и пострадавших в огне нет. Своими впечатлениями поделились горожане, которые отметили, что от места пожара поднимается странный белый дым. Другие волнуются, что выделения могут быть токсичными и просят сделать замеры содержащихся в воздухе опасных веществ.

Уже известно, что предварительная причина пожара - самовозгорание.

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ИСТОЧНИК KP.RU