В Самаре рассказали, каких туристов из-за границы не отправят в обсерватор

17 Июль 2020 2020-07-17T18:20:01+03:00

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Жителям Самарской области объяснили, что должны будут делать те, кто хочет с 1 августа слетать за рубеж и вернуться домой. Оказалось, что отправлять их на обязательную самоизоляцию никто не будет. Но и в покое не оставят.

Всех граждан, которые прилетели из разрешенных стран с благополучной эпидемиологической обстановкой, попросят предоставить справку об отрицательном анализе на коронавирус методом ПЦР. Сделать анализ можно либо в той стране, где человек проводил время, либо в России. Главное не позже трех дней после прибытия и не раньше трех дней до вылета.

Отслеживать прибывающих граждан будут с помощью данных, которые они внесли в анкету на борту судна. Правда, пока неясно, кому нужно будет предъявлять справку. Возможно, это объяснят позднее.

А вот гражданам, которых вывозят из неблагополучных по коронавирусу стран, придется 14 дней просидеть в обсерваторе. Например, сегодня в санатории "Колос" томятся туристы из Дубая.

Регулярное авиасообщение с разрешенными странами возобновится с 1 августа, сообщает министр транспорта региона Иван Пивкин. Но для этого соответствующее решение должно принять правительство страны.

ИСТОЧНИК KP.RU