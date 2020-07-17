2020-07-17T18:33:05+03:00
Общество

Власти рассказали, кто сейчас живет в обсерваторе под Самарой

Там сейчас 18 человек, которые прилетели из Дубая
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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27 июля заканчивается их срок пребывания в обсерваторе.27 июля заканчивается их срок пребывания в обсерваторе.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В обсерваторе на базе санатория «Колос» в Кинель-Черкасском районе Самарской области, куда помещают прибывших из-за границы жителей региона, сейчас находятся 18 человек. Все они прилетели из Дубая. Об этом во время заседания регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса, которое прошло 17 июля, рассказал глава района Сергей Радько.

- У всех были взяты анализы на новую коронавирусную инфекцию, в ближайшее время будут известны результаты. 27 июля заканчивается срок пребывания в обсерваторе, - рассказали в пресс-службе областного правительства.

Напомним, за прошедшие сутки в Самарской области зарегистрировали 62 новых случая заболевания COVID-19. Таким образом, количество заразившихся вирусом в регионе достигло 6 197.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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