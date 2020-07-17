Пляжные «Крылья Советов» уступили «Кристаллу» в матче чемпионата России

17 Июль 2020 2020-07-17T19:12:05+03:00

В следующем туре «КС» сыграют с подмосковным «Элмонтом». Фото: bsrussia.com.

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Бронзовые призеры Суперлиги самарские «Крылья Советов» потерпели третье подряд поражение в трех матчах чемпионата России по пляжному футболу. В пятницу, 17 июля, волжане проиграли действующему чемпиону «Кристаллу» 4:6, сообщает сайт bsrussia.com.

Голами в составе самарцев отметились Владимир Васильев, Станислав Федорив, Андрей Решетнев и Михаил Жиляев.

В первом матче «Крылья» уступили соседям – клубу «Динамо-Самара» 4:9, во втором проиграли серебряному призеру чемпионата страны московскому «Спартаку» 3:8. Не набрав ни одного очка «Крылья» вместе с подмосковным «Элмонтом» замыкают турнирную таблицу Суперлиги. В следующем туре команды сыграют друг с другом. Матч пройдет в субботу, 18 июля.

Другая самарская команда – «Динамо» в третьем туре обыграла «Элмонт» 3:1.

ИСТОЧНИК KP.RU