2020-07-17T20:43:37+03:00
Происшествия

Появилось видео пожара на заводе «Фосфор» в Тольятти 17 июля

Над городом поднимается белый дым
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Причину пожара уже назвали – специалисты считают, что произошло самовозгорание.Причину пожара уже назвали – специалисты считают, что произошло самовозгорание.
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Жители Тольятти в социальных сетях делятся видео белого дыма над городом. Он появился из-за пожара на заводе «Фосфор», который вспыхнул под вечер в пятницу, 17 июля.

- По информации жителей Центрального района, дым застилает весь «Старик». Кто-то говорит, что завеса дыма добралась до Волги, - отмечают в паблике «Происшествия Тольятти».

В Тольятти горит фосфор.

По данным ГУ МЧС России по Самарской области, на заводе, который не работает уже 17 лет, загорелся фосфоршлам. Огонь охватил 100 квадратных метров. Тушат пламя 28 человек на восьми машинах.

Причину пожара уже назвали – специалисты считают, что произошло самовозгорание.

Пожар на заводе Фосфор в Тольятти 17 июля 2020: видео.

ИСТОЧНИК KP.RU

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