2020-07-17T21:01:07+03:00
Спорт

«Динамо-Самара» обыграло «Элмонт» 3:1 в чемпионате России по пляжному футболу

У волжан отличились Валентин Михайлов, Владислав Аксенов и Алексей Крутиков
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Это вторая победа «динамовцев» в трех матчах на старте сезона. Фото: bsrussia.com.Это вторая победа «динамовцев» в трех матчах на старте сезона. Фото: bsrussia.com.
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Дебютант чемпионата России по пляжному футболу «Динамо-Самара» добился второй победы на старте сезона. В пятницу, 17 июля, волжане обыграли «Элмонт» из Королева 3:1. Об этом сообщает bsrussia.com.

Болельщики увидели голы только во втором периоде. Счет открыли футболисты подмосковной команды. Сделал это Артемий Дрозд. Однако еще до перерыва Валентин Михайлов мяч отыграл. В третьем периоде «Динамо» дожало соперника. Победу самарцам принесли точный удар со штрафного Владислава Аксенова и гол Алексея Крутикова.

После трех туров «Динамо» расположилось в группе лидеров Суперлиги, которые делят 1-5 места. У всех клубов по шесть набранных очков.

Следующий матч «Динамо-Самара» проведет против одной из команд из этой группы - саратовской «Дельты». Встреча пройдет в субботу, 18 июля.

Другая самарская команды «Крылья Советов» в третьем туре уступила петербургскому «Кристаллу». Это поражение стало третьим для команды. «Крылья» пока не набрали очков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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