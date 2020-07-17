Наставник «Химок» заявил, что команда собирается в РПЛ. Если это так, «Крылья» вылетят

17 Июль 2020 2020-07-17T21:51:42+03:00

Главный тренер «Химок» заявил, что в команде все хорошо и они настраиваются на Премьер-лигу. Фото: ФК «Химки».

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Главный тренер ФК «Химки» Сергей Юран заявил, что команда собирается в Российскую премьер-лигу. Если подмосковный клуб захочет подняться в РПЛ, в ФНЛ вылетят «Крылья Советов».

- Есть люди, которые не заинтересованы в том, чтобы «Химки» играли в РПЛ, и они делают вбросы. В новости, которую распространило сегодня одно СМИ, написано все правильно. Только с точностью до наоборот. «Химки» готовятся не только к полуфиналу Кубка России, но и к РПЛ. Настроение у нас хорошее. Все здоровы. Переговоры с потенциальными спонсорами продолжаются. Они идут положительно. Мне просто смешно становится каждый день читать сообщения о нашем клубе. У нас все хорошо. Можете так и написать, - цитирует Юрана «Советский спорт».

Напомним, по итогам сезона «Крылья Советов» заняли 15 место в турнирной таблице Премьер-лиги. Это зона вылета в первый дивизион. Однако с декабря ходят разговоры, что «Химки», которые финишировали в ФНЛ на втором месте, не собираются идти на повышение. В таком случае в РПЛ останутся именно «Крылья Советов».

Ранее спортивное издание «Чемпионат» сообщило, что в «Химках» все-таки решили остаться в Футбольной национальной лиге.

ИСТОЧНИК KP.RU