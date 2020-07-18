Пожар на "Фосфоре" в Тольятти засыпали землей

18 Июль 2020 2020-07-18T08:42:27+03:00

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Все ночь в Тольятти спасатели работали на месте крупного пожара на территории уже не работающего предприятия ОАО "Фосфор". Предварительная причина ЧП - самовозгорание. Однако как и почему мог загореться шлам фосфора, теперь предстоит выяснить специалистам.

Напомним, тревожный звонок в МЧС поступил вчера, 17 июля в 17:15 вечера. Когда на территорию бывшего завода прибыли первые пожарные расчеты, площадь пожара составляла 10 квадратных метров, но огонь быстро распространялся, и к шести вечера пожарные констатировали, что пламя захватило уже 100 квадратных метров, после чего объявили повышенный ранг вызова - 1 БИС.

С огнем бороться пришлось всю ночь - в областном МЧС сообщают, что к работам были привлечены 138 человек и 42 единицы техники.

Огонь засыпали землей в том числе и сами спасатели - техника не везде способна проехать. Фото: руководитель Центра гражданской защиты Тольятти Андрей Дербенев

С учетом того, что горела "химия", на место также направили экологическую лабораторию Тольяттинского государственного университета, как много вредных веществ попало в окружающую среду, пока до конца не ясно.

К часу ночи было решено бороться с огнем при помощи земли - о том, что происходит здесь и сейчас на месте пожара, оперативно рассказывал руководитель Центра гражданской защиты Тольятти Андрей Дербенев.

- В стене корпуса, внутри которого был пожар, сделали два технологических проема для подачи песка, одновременно в подвал, где хранятся емкости с фосфором, подается вода. Температура горения - 2000 градусов, - сообщал Андрей Дербенев.

В 1:33 ночи спасатели начали засыпать огонь землей, спецтехника оперативно подвозила новые и новые тонны песка. Спасатели работали одновременно с двух сторон одного корпуса и шли навстречу друг другу.

Ликвидация пожара на "Фосфоре" была объявлена в 6:32 утра. Фото: руководитель Центра гражданской защиты Тольятти Андрей Дербенев

- Приходится работать в аппаратах, - сообщил также Андрей Дербенев. - В 3:55 остался один очаг, а в 4:05 мы, наконец-то, увидели группу с противоположной стороны.

Последний ковш грунта на место пожара опрокинули в 4:20 утра

По данным областного МЧС, ликвидацию открытого горения объявили в 4:25 утра, окончательную ликвидацию пожара - в 6:32 утра.

Общая площадь пожара в итоге составила 225 квадратных метров. По данным ведомства, в этот раз обошлось без погибших и пострадавших. Кто виноват в том, что на безлюдных складах начался пожар и как не допустить таких ЧП вновь, теперь будут разбираться специалисты.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="400" height="224" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/791195" frameborder="0"></iframe> Пожар на "Фосфоре" в Тольятти засыпали землей.Руководитель Центра гражданской защиты Тольятти Андрей Дербенев выложил видео, как техника засыпает грунтом пламя! другой источник

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ИСТОЧНИК KP.RU