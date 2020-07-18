В Самарской области выявлено 62 новых пациента с коронавирусом
В Самарской области за минувшие сутки выявлено 62 новых пациента, у которых подтвержден COVID-19. Всего по стране за сутки коронавирус подтвердился у 6234 человек. Больше всего заболевших в Москве (578 пациентов), в Свердловской области (259 новых фактов) и Ханты-Мансийском автономном округе (247 случая).
Всего с начала пандемии коронавирусом в стране заразились более 765 тысяч человек, из них 546 тысяч выздоровели, 12 с лишним тысяч погибли.
В Самарской области в общей сложности было выявлено 3259 больных коронавирусом, все больше пациентов болеют без всяких симптомов. С начала пандемии в регионе выздоровели 3938 пациента. Показатель смертности на 100 тысяч населения в у нас в регионе составляет 2,28, в среднем по стране - 8,3.
Власти просят жителей региона не забывать про социальную дистанцию и необходимость носить маски в людных местах.
ИСТОЧНИК KP.RU
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