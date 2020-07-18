В Самарской области пропала девочка-подросток с фиолетовым рюкзаком, украшенным звездами

18 Июль 2020 2020-07-18T11:24:46+03:00

Девочку уже вторые сутки ищут полиция и волонтеры Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Она ушла из дома в поселке Прибой Безенчукского района вечером 16 июля и пропала

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В Самарской области полиция и волонтеры разыскивают девочку 2004 года рождения, которая 16 июля ушла из дома и пропала.

Девочка жила в поселке Прибой Безенчукского района, однако теоретически может находиться в любом другом населенном пункте.

- Наши сотрудники проверяют все возможные места, где может находиться несовершеннолетняя, - рассказали корреспонденту "КП-Самара" в областном МВД. - Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних работают с ее семьей и их знакомыми.

Ориентировку с приметами девочки-подростка разослали во все наружные службы, передали в подразделения полиции по всей области, плюс к поискам подключили волонтеров и поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт".

Приметы "потеряшки": на вид 16 лет, худощавого телосложения, рост 165 см, волосы короткие, темно-русые. В день исчезновения была одета в черную толстовку, серые штаны, на ногах - белые кеды, при себе у нее был темно-фиолетовый рюкзак со звездочками.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении девочки, просят звонить по телефонам дежурной части 8-846-76-2-11-31, в подразделение уголовного розыска 8-846-76-2-11-41 или по номеру группы розыска 8-917-150-47-76.

ИСТОЧНИК KP.RU