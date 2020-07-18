Стало известно, где и как выявили еще 62 жителя Самарской области, больных коронавирусом

18 Июль 2020 2020-07-18T11:42:11+03:00

Больше половины заболевших - это пациенты, которые поступили в больницы с ОРВИ и пневмонией

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В Самарской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 62 человек. Это жители Самары (25 человек), Тольятти (14 жителей), Сызрани (4 заболевших), плюс по 3 случая выявлено в Отрадном, Безенчукском и Волжском районах, по два - в Новокуйбышевске, Алексеевском и Сергиевском районах и по одному факту - в Жигулёвске, Богатовском, Елховском и Красноармейском районах.

Как рассказали в оперативном штабе, больше половины пациентов, у которых подтвердился COVID-19, поступили в больницы с ОРВИ и пневмонией - это 35 новых заболевших.

Еще 16 положительных тестов получили при обследовании жителей региона, которые на первый взгляд ничем не больны.

Остальные 11 подтвержденных фактов - это те, кто так или иначе контактировал с заболевшими ранее: 5 человек заразились в Самаре, 2 - в Волжском районе, и еще по одному в Тольятти, Сызрани, Жигулевске и Сергиевском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU