62 заболевших и ни одной смерти: последние данные по больным COVID-19 на 18 июля

18 Июль 2020 2020-07-18T12:38:40+03:00

В Самарской области коронавирус часто находят у пациентов, которые попали в больницу с ОРВИ или пневмонией Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В Самарской области с начала пандемии коронавирус был подтвержден у 6259 человек. 62 факта из общего числа были выявлены в регионе за последние сутки. Больше половины заболевших (35 человек) - это пациенты с симптомами ОРВИ и пневмонии.

По-прежнему больше всего заболевших (25 человек за сутки) выявляют в Самаре, также в ТОП-3 по числу подтвержденных случаев COVID-19 держатся города Тольятти (14 новых пациентов) и Сызрань (4 заразившихся).

Всего с начала пандемии с регионе от коронавируса и сопутствующих тяжелых заболеваний скончались 73 человека, но за последние сутки новых смертей не зафиксировано.

Средний показатель смертности на 100 тысяч человек в Самарской области ниже, чем в среднем по России - 2,28 против средней цифры и 8,4.

На сегодняшний день, как сообщает оперативный штаб, от COVID-19 вылечились уже 3938 пациентов, причем 55 из них за последние сутки были выписаны из больниц Самары, Тольятти, Похвистнево и села Кинель-Черкассы. Под наблюдением врачей еще остаются 270 человек.

За сутки в регионе сделали 5418 лабораторных исследований на COVID-19, всего с начала пандемии специалисты провели 375 тысяч тестов на коронавирус.

ИСТОЧНИК KP.RU