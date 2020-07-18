Змей в Самарской области стало еще больше

18 Июль 2020 2020-07-18T13:55:38+03:00

Только в этот раз их можно не бояться, а внимательно рассматривать со всех сторон

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В Самарской области стало еще больше змей, Зоопарк похвастался потомством, полученным от тигровых питонов, сложив маленьких змеек в корзинку и сняв видео, как они из этой корзины расползаются

- Малыши появились на свет в июне этого года, - рассказывают сотрудники Самарского зоопарка. - В отличие от удавов, питоны откладывают яйца, затем они инкубируются, и из них вылупляются маленькие самостоятельные питончики.

Напомним, Самарский зоопарк только недавно открылся для посещений, там действует ряд ограничений. Кроме прочего, пока отложена до лучших времен акция "Погладь меня", когда сотрудники зоопарка давали возможность посетителям подержать на руках и погладить своих подопечных. В акции в разное время участвовали обезьянки, змеи, детеныши хищных кошек и т.д.

Сейчас на "воспитанников" зоопарка смотреть можно будет лишь из-за прутьев клеток. Также можно зайти в группы организации в соцсетях и посмотреть видео, которые они снимают про животных: как маленький леопард Амурчик "охотится" на гусей и уток, как маленький ослик осваивает пространство вокруг себя, как поют вороны и многое другое.

ИСТОЧНИК KP.RU