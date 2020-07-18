2020-07-18T14:17:22+03:00
Общество

Самарские бары вводят черные списки агрессивных посетителей

Четыре заведения подписались под манифестом против насилия, они будут обмениваться данными об опасных клиентах
Александра БУДАЕВА
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Отныне некоторые самарские заведения могут стать свободными от пьяных выходок перепившей молодежиОтныне некоторые самарские заведения могут стать свободными от пьяных выходок перепившей молодежиФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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Самарские бары опубликовали манифест против насилия, который пока объединил 4 заведения, возможно, позже к ним присоединится кто-то еще. На данный момент речь идет о модных барах "Боря", "Ветерок", "Вечно молодой" и "Проливошная" - отныне там вводят черные списки проштрафившихся посетителей.

Руководство заведений объясняет это тем, что устали от агрессии некоторых клиентов, которые портят вечер себе, другим отдыхающим и персоналу бара. А если дело доходит до рукоприкладства, то вечер могут считать безнадежно испорченным и сотрудники правоохранительных органов.

- Если вдруг кто-то устроит барагоз и испортит настроение гостям в одном из баров, то этот кто-то более никогда не зайдет ни в "Борю", ни в "Ветерок", ни в "Вечно молодой", ни в "Проливошную", - такое сообщение опубликовали в группе рюмочной "Боря" в соцсетях. - Ваши блистательные портреты будут помещены в хайлайты инстаграмов каждого из баров. Вами смогут полюбоваться не только сотрудники уголовного розыска, но и каждый из пользователей социальных сетей. Ведешь себя плохо - получай волчий билет. Дерешься, шумишь около бара и не уважаешь соседей - более не желанный гость.

Манифест был опубликован вчера вечером, запись постепенно набирает лайки и одобрительные комментарии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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