2020-07-18T14:49:08+03:00
Происшествия

Самарская полиция нашла девочку, которая ушла из дома с рюкзаком

Сейчас она объясняет стражам порядка, где была и что делала
Александра БУДАЕВА
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К розыску беглянки подключили все подразделения полиции и волонтеровК розыску беглянки подключили все подразделения полиции и волонтеровФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самарской области полиции удалось найти 14-летнюю девочку, которая пропала почти 2 дня назад.

Напомним, девочка жила в поселке Прибой Безенчукского района. 16 июля она ушла из дома, прихватив с собой лишь фиолетовый рюкзак, украшенный звездами. Полиция и волонтеры искали ее почти двое суток. Недавно полицейские сообщили, что поиски окончены.

- Девочку нашли, никаких противоправных действий в отношении нее не осуществлялось, ее жизни и здоровью ничего не угрожает., - рассказали корреспонденту "КП-Самара" в областном МВД. - Сейчас с ней разговаривают сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних.

Что заставило ребенка уйти из дома и где она пряталась все это время, пока не ясно. Полиции предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего и принять решение, стоит ли ставить семью на учет в ПДН, а на родителей "беглянки" составлять протокол за ненадлежащее воспитание ребенка.

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Она ушла из дома в поселке Прибой Безенчукского района вечером 16 июля и пропала (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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