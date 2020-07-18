В Сызрани женщина ослушалась врачей и умерла вскоре после родов

18 Июль 2020 2020-07-18T15:31:41+03:00

Медики не советовали женщине беременеть, но она все равно родила Фото: Олег ЗОЛОТО

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В Сызрани женщина умерла после того, как ослушалась врачей и родила ребенка. Как пишет "КТВ-Луч", медики не рекомендовали ей беременеть. В семье рос ребенок от предыдущего брака, но пара хотела еще детей. Женщина ослушалась запрета, забеременела и вскоре умерла.Официальная причина смерти не разглашается.

По данным издания, ребенок от первого брака сейчас живет с матерью погибшей, а муж с младенцем переехали в квартиру к своим родителям. За ситуацией наблюдали надзорные органы, никаких нарушений они пока не нашли.

Напомним, в Самарской области это не первый случай гибели женщины после родов. Максим Поздеев в одиночку воспитывает дочку Василису, у которой после тяжелых родов диагностировали ДЦП. Его жена Александра погибла.

А Дмитрий Лалетин из успешного бизнесмена был вынужден "переквалифицироваться" в папу тройняшек. Его супруга Елена Николаева умерла, следствие признало врачебную ошибку, но наказание акушер-гинеколог так и не понесла. В ближайшее время в Самаре это дело начнут заново рассматривать в суде.

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ИСТОЧНИК KP.RU