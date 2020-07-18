2020-07-18T15:31:41+03:00
Общество

В Сызрани женщина ослушалась врачей и умерла вскоре после родов

Воспитывать младенца вдовцу будет помогать бабушка ребенка
Александра БУДАЕВА
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Медики не советовали женщине беременеть, но она все равно родилаМедики не советовали женщине беременеть, но она все равно родилаФото: Олег ЗОЛОТО
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В Сызрани женщина умерла после того, как ослушалась врачей и родила ребенка. Как пишет "КТВ-Луч", медики не рекомендовали ей беременеть. В семье рос ребенок от предыдущего брака, но пара хотела еще детей. Женщина ослушалась запрета, забеременела и вскоре умерла.Официальная причина смерти не разглашается.

По данным издания, ребенок от первого брака сейчас живет с матерью погибшей, а муж с младенцем переехали в квартиру к своим родителям. За ситуацией наблюдали надзорные органы, никаких нарушений они пока не нашли.

Напомним, в Самарской области это не первый случай гибели женщины после родов. Максим Поздеев в одиночку воспитывает дочку Василису, у которой после тяжелых родов диагностировали ДЦП. Его жена Александра погибла.

А Дмитрий Лалетин из успешного бизнесмена был вынужден "переквалифицироваться" в папу тройняшек. Его супруга Елена Николаева умерла, следствие признало врачебную ошибку, но наказание акушер-гинеколог так и не понесла. В ближайшее время в Самаре это дело начнут заново рассматривать в суде.

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Дмитрий Лалетин пытается добиться того, чтобы врач, которая просмотрела заражение крови, понесла за это ответственность (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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