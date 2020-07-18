2020-07-18T16:30:42+03:00
Общество

Появилось видео сноса незаконного киоска на ул.Высоцкого

Владельцев оштрафовали на 100 тысяч рублей, но они все равно не торопились убирать торговый объект
Александра БУДАЕВА
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Павильон стоял на перекрестке улиц Высоцкого и Галактионовской незаконноПавильон стоял на перекрестке улиц Высоцкого и Галактионовской незаконноФото: принтскрин видео.
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17 июля в Самаре судебные приставы снесли ларек, расположенный на пересечении улиц Галактионовской и Высоцкого. Надпись на нем гласила, что купить в киоске можно хлеб и колбасу, но местные жители сообщают, что коммерсанты приторговывали кое-чем еще:

- Шкалики вывозили тоннами каждую весну и осень! Вся улица загажена была, бомжи днем и ночью тут ходили! - с негодованием рассказывали о былых бедах жители окрестных домов.

Суд установил, что торговый объект на это месте стоял незаконно. Владельцам дали 5 дней, чтобы его убрать, срок прошел, а киоск остался на месте.

После этого приставы привлекли коммерсантов к административной ответственности и оштрафовали на 50 тысяч рублей. Дважды. Но даже потеря 100 тысяч рублей ситуацию не меняла. Ларек оставался на месте.

Тогда приставам пришлось искать подрядчика, который уберет его с улицы. К 17 июля все формальности утряслись, и подрядчик приступил к работе.

Экскаватору, который задействовали для демонтажа объекта, работать было крайне неудобно: киоск располагался прямо у края проезжей части, так что экскаватору пришлось занять часть дороги, а "ошметки" от ларька падали прямо под колеса проезжавшим мимо машинам.

- После того, как мусор уберут, мы окончим исполнительное производство в связи с его фактическим исполнением, - прокомментировала ситуацию главный инспектор отдела организации исполнительного производства УФССП России по Самарской области Елена Гордеева.

На ул.Высоцкого в Самаре сносят незаконный ларек.предоставлено пресс-службой

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ИСТОЧНИК KP.RU

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