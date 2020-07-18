2020-07-18T17:43:11+03:00
Общество

В Самарской области на смену аномальной жаре придут дожди

Однако температура воздуха все равно будет держаться в районе 25-30°C
Александра БУДАЕВА
Поделиться:
2020 год удивляет самарцев страшными и прекрасными грозами2020 год удивляет самарцев страшными и прекрасными грозамиФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
Изменить размер текста:

В Самарской области идет на спад аномальная жара. На следующей неделе регион ждет тепло, дожди, грозы и ветра.

- Благодаря северо-западному ветру температурный фон станет более комфортным, лишь в отдельных районах столбик термометра повысится до 30º отметки, - обещают в Приволжском УГМС. - В дальнейшем, под влиянием ложбины циклона с юго-востока, пройдут дожди кратковременного характера с грозами. Температура воздуха существенно не изменится.

В ночь с субботы на воскресенье в регионе можно ждать грозы с порывами ветра до 15-20 метров в секунду, а также местами кратковременные дожди. Температура воздуха опустится до 13-18 °C.

Днем в воскресенье, 19 июля, также по региону пройдут грозы, воздух прогреется до 24-29°C.

На следующей неделе, в понедельник и вторник будет малооблачно и тепло: синоптики обещают 25-30°C без природных аномалий и катаклизмов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Самаре гроза бушевала 9,5 часов

Такой рекорд погода поставила 45 лет назад (подробности)

Самара. Хроники Апокалипсиса: как город пережил понедельник, 13 июля

Понедельник 13 июля стал для Самары настоящим испытанием. Вспоминаем все (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Самарец отобрал у матери пылесос, но не смог его заложить, потому что он не пролез в окошко ломбарда
Пляжные «Крылья Советов» и «Динамо-Самара» синхронно проиграли свои матчи 3:5
Снова дым столбом: в Сызранском районе сгорел жилой дом
В Самарской области на смену аномальной жаре придут дожди
Появилось видео сноса незаконного киоска на ул.Высоцкого
В Сызрани женщина ослушалась врачей и умерла вскоре после родов
Самарская полиция нашла девочку, которая ушла из дома с рюкзаком
Самарские бары вводят черные списки агрессивных посетителей
Змей в Самарской области стало еще больше
62 заболевших и ни одной смерти: последние данные по больным COVID-19 на 18 июля
В Самаре женщина на иномарке протаранила фонарный столб
Стало известно, где и как выявили еще 62 жителя Самарской области, больных коронавирусом
В Самарской области пропала девочка-подросток с фиолетовым рюкзаком, украшенным звездами
В Самаре оставили в силе приговор по делу обманутых дольщиков "Волга-групп"
В Самарской области выявлено 62 новых пациента с коронавирусом
В Отрадном после столкновения двух иномарок Hyundai скончалась женщина
Пожар на "Фосфоре" в Тольятти засыпали землей
Наставник «Химок» заявил, что команда собирается в РПЛ. Если это так, «Крылья» вылетят
«Динамо-Самара» обыграло «Элмонт» 3:1 в чемпионате России по пляжному футболу
Появилось видео пожара на заводе «Фосфор» в Тольятти 17 июля
Пляжные «Крылья Советов» уступили «Кристаллу» в матче чемпионата России
Власти рассказали, кто сейчас живет в обсерваторе под Самарой
В Самаре рассказали, каких туристов из-за границы не отправят в обсерватор
Пожар на территории завода "Фосфор" в Тольятти возник вечером 17 июля