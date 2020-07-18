В Самарской области на смену аномальной жаре придут дожди

18 Июль 2020 2020-07-18T17:43:11+03:00

2020 год удивляет самарцев страшными и прекрасными грозами Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Однако температура воздуха все равно будет держаться в районе 25-30°C

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В Самарской области идет на спад аномальная жара. На следующей неделе регион ждет тепло, дожди, грозы и ветра.

- Благодаря северо-западному ветру температурный фон станет более комфортным, лишь в отдельных районах столбик термометра повысится до 30º отметки, - обещают в Приволжском УГМС. - В дальнейшем, под влиянием ложбины циклона с юго-востока, пройдут дожди кратковременного характера с грозами. Температура воздуха существенно не изменится.

В ночь с субботы на воскресенье в регионе можно ждать грозы с порывами ветра до 15-20 метров в секунду, а также местами кратковременные дожди. Температура воздуха опустится до 13-18 °C.

Днем в воскресенье, 19 июля, также по региону пройдут грозы, воздух прогреется до 24-29°C.

На следующей неделе, в понедельник и вторник будет малооблачно и тепло: синоптики обещают 25-30°C без природных аномалий и катаклизмов.

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ИСТОЧНИК KP.RU