2020-07-18T18:17:26+03:00
Происшествия

Снова дым столбом: в Сызранском районе сгорел жилой дом

Пожар тушили почти полтора часа
Александра БУДАЕВА
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Очевидцы засняли столб черного дыма, который поднимался вверх от горящего домаОчевидцы засняли столб черного дыма, который поднимался вверх от горящего дома
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Сегодня в селе Печерском Сызранского района произошел крупный пожар, который уничтожил жилой дом на ул.Почтовой. Сколько человек остались без крова над головой, пока доподлинно не известно.

В областном МЧС сообщают, что в спецподразделения сообщение о возгорании поступило в районе часа дня, на место пожара отправили три пожарные машины и 10 человек личного состава.

Черный дым, который поднимался столбом, видно было далеко за окрестностями села почти все время, что тушили пожар - а это примерно полтора часа. С некоторых ракурсов видно было и бушующее пламя.

Площадь пожара в итоге составила 70 квадратных метров, окончательно возгорание ликвидировали в 14.24. Спасатели говорят, что в происшествии обошлось без погибших и пострадавших.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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