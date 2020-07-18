Снова дым столбом: в Сызранском районе сгорел жилой дом

18 Июль 2020 2020-07-18T18:17:26+03:00

Очевидцы засняли столб черного дыма, который поднимался вверх от горящего дома

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Сегодня в селе Печерском Сызранского района произошел крупный пожар, который уничтожил жилой дом на ул.Почтовой. Сколько человек остались без крова над головой, пока доподлинно не известно.

В областном МЧС сообщают, что в спецподразделения сообщение о возгорании поступило в районе часа дня, на место пожара отправили три пожарные машины и 10 человек личного состава.

Черный дым, который поднимался столбом, видно было далеко за окрестностями села почти все время, что тушили пожар - а это примерно полтора часа. С некоторых ракурсов видно было и бушующее пламя.

Площадь пожара в итоге составила 70 квадратных метров, окончательно возгорание ликвидировали в 14.24. Спасатели говорят, что в происшествии обошлось без погибших и пострадавших.

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ИСТОЧНИК KP.RU