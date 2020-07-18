2020-07-18T19:24:30+03:00
Происшествия

Самарец отобрал у матери пылесос, но не смог его заложить, потому что он не пролез в окошко ломбарда

За ограбление собственной матери мужчина стал фигурантом уголовного дела
Александра БУДАЕВА
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Пылесос хозяйке вернули полицейскиеПылесос хозяйке вернули полицейскиеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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41-летний самарец попал под статью после того, как ограбил собственную мать. Сначала он требовал у нее денег на выпивку, потом забрал из дома пылесос. 61-летняя женщина "отвоевать" бытовую технику обратно не смогла, позвала на помощь соседей, но даже вместе они не остановили мужчину.

Как потом выяснили полицейские, мужчина попытался сдать пылесос в ломбард, но техника не пролезла в окошко для приема товара. Разочарованный, мужчина бросил пылесос в салоне такси, и тут его как раз задержали участковые, которые шли по его следам.

Как сообщает областное МВД, пылесос вернули законной владелице, а на ее сына возбудили уголовное дело по статье "Грабеж". Теперь ему грозят обязательные, принудительные или исправительные работы, ограничение свободы или даже реальное лишение свободы на срок до четырех лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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