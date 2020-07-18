2020-07-18T19:16:27+03:00
Спорт

Пляжные «Крылья Советов» и «Динамо-Самара» синхронно проиграли свои матчи 3:5

После четырех туров первые не набрали очков, у вторых шесть баллов в активе
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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«Крылья Советов» - единственная на данный момент команда, которая не набрала очков. Фото: bsrussia.com.«Крылья Советов» - единственная на данный момент команда, которая не набрала очков. Фото: bsrussia.com.
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«Крылья Советов» и «Динамо-Самара» синхронно проиграли в своих матчах четвертого тура чемпионата России по пляжному футболу, который в эти дни проходит в Москве. Первые уступили «Элмонту», вторые – саратовской «Дельте». Счет в обоих встречах 3:5, пишет bsrussia.com.

У «Крыльев» голами отметились Сергей Турзанов (дубль) и Михаил Ткачев, у «Динамо» - Юрий Петровский (дубль) и Игорь Житецкий.

После четырех туров «Динамо-Самара» занимает четвертую позицию в турнирной таблице ЧР с шестью очками в активе. «Крылья» же пока не набрали ни одного очка и замыкают турнирную таблицу. В воскресенье, 19 июля, «КС» сыграют с «Дельтой», а «Динамо» встретится с ЦСКА.

ИСТОЧНИК KP.RU

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