В Октябрьске может появиться крупный логистический центр

18 Июль 2020 2020-07-18T20:37:58+03:00

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В Самарской области могут появиться два новых логических центра - в городах Октябрьск и Кинель, об этом сообщает "Самарское обозрение".

Строительство транспортных центров, которые могут объединить в себе перевозки грузов по водным и железнодорожным путям, а так же по автодорогам - это проект департамента взаимодействия с федеральными органами власти Самарской области.

25 декабря 2019 года проект обсуждали представители самарских властей, юристы и предполагаемые иностранные партнеры - представители Международного фонда инвестиционного сотрудничества и одной из крупнейших китайских стройкомпаний CRCC Rus. Правда, на прошлогодней встрече обсуждался лишь логистический центр в Самаре - предполагается, что его разместят в устье реки Сок.

Концепцию этого проекта должны были представить главе Самарской области в первом квартале 2020 года, но что конкретно включили в него, пока не ясно.

ИСТОЧНИК KP.RU