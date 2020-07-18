2020-07-18T20:37:58+03:00
Общество

В Октябрьске может появиться крупный логистический центр

Он может объединить водные, железнодорожные и автомобильные грузоперевозки
Александра БУДАЕВА
Поделиться:
Через Самарскую область хотят пустить новые пути для грузоперевозокЧерез Самарскую область хотят пустить новые пути для грузоперевозокФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Самарской области могут появиться два новых логических центра - в городах Октябрьск и Кинель, об этом сообщает "Самарское обозрение".

Строительство транспортных центров, которые могут объединить в себе перевозки грузов по водным и железнодорожным путям, а так же по автодорогам - это проект департамента взаимодействия с федеральными органами власти Самарской области.

25 декабря 2019 года проект обсуждали представители самарских властей, юристы и предполагаемые иностранные партнеры - представители Международного фонда инвестиционного сотрудничества и одной из крупнейших китайских стройкомпаний CRCC Rus. Правда, на прошлогодней встрече обсуждался лишь логистический центр в Самаре - предполагается, что его разместят в устье реки Сок.

Концепцию этого проекта должны были представить главе Самарской области в первом квартале 2020 года, но что конкретно включили в него, пока не ясно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Сызрани перекрыли дороги из-за полыхающего жилого дома
В Октябрьске может появиться крупный логистический центр
Выпускник Сызранского вертолетного училища вывел на чистую воду иностранную подлодку
Самарец отобрал у матери пылесос, но не смог его заложить, потому что он не пролез в окошко ломбарда
Пляжные «Крылья Советов» и «Динамо-Самара» синхронно проиграли свои матчи 3:5
Снова дым столбом: в Сызранском районе сгорел жилой дом
В Самарской области на смену аномальной жаре придут дожди
Появилось видео сноса незаконного киоска на ул.Высоцкого
В Сызрани женщина ослушалась врачей и умерла вскоре после родов
Самарская полиция нашла девочку, которая ушла из дома с рюкзаком
Самарские бары вводят черные списки агрессивных посетителей
Змей в Самарской области стало еще больше
62 заболевших и ни одной смерти: последние данные по больным COVID-19 на 18 июля
В Самаре женщина на иномарке протаранила фонарный столб
Стало известно, где и как выявили еще 62 жителя Самарской области, больных коронавирусом
В Самарской области пропала девочка-подросток с фиолетовым рюкзаком, украшенным звездами
В Самаре оставили в силе приговор по делу обманутых дольщиков "Волга-групп"
В Самарской области выявлено 62 новых пациента с коронавирусом
В Отрадном после столкновения двух иномарок Hyundai скончалась женщина
Пожар на "Фосфоре" в Тольятти засыпали землей
Наставник «Химок» заявил, что команда собирается в РПЛ. Если это так, «Крылья» вылетят
«Динамо-Самара» обыграло «Элмонт» 3:1 в чемпионате России по пляжному футболу
Появилось видео пожара на заводе «Фосфор» в Тольятти 17 июля
Пляжные «Крылья Советов» уступили «Кристаллу» в матче чемпионата России
Власти рассказали, кто сейчас живет в обсерваторе под Самарой
В Самаре рассказали, каких туристов из-за границы не отправят в обсерватор
Пожар на территории завода "Фосфор" в Тольятти возник вечером 17 июля