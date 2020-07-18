Выпускник Сызранского вертолетного училища вывел на чистую воду иностранную подлодку

18 Июль 2020 2020-07-18T20:00:29+03:00

Зачем иностранцы заплыли в Балтийское море - до сих пор загадка

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Александр Артюхин - выпускник Сызранского вертолетного училища, там же работал его отец. Как пишет "Красная звезда", училище он закончил с отличием в 2010 году, потом отправился служить в Калининградскую область на Балтийское море.

Артюхин профессионально управляет вертолетами Ми-2, Ми-8, Ми-24 и Ка-27, причем аппарат он умеет сажать на палубу корабля как днем, так и ночью - на его счету уже примерно 200 таких посадок.

Однажды ему пришлось противостоять даже подлодке: в прошлом году в акватории Балтийского моря обнаружили дизельную подлодку, она оказалась иностранной. Экипаж подлодки, когда понял, что их обнаружили, попытались скрыться, но им не дали, подложку в итоге заставили всплыть. Какому государству она принадлежала и с какой целью приплыла в Россию, Артюхин журналистам не рассказал.

Сейчас он занимает должность командира отряда корабельной противолодочной эскадрильи, воспитывает двух сыновей и мечтает о дочке.

ИСТОЧНИК KP.RU