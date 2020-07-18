2020-07-18T22:03:18+03:00
Происшествия

В Сызрани перекрыли дороги из-за полыхающего жилого дома

Из пожара успела выбраться женщина-инвалид
Александра БУДАЕВА
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Сейчас на месте пожара работают спасателиСейчас на месте пожара работают спасателиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Сызрани, как сообщает "КТВ-Луч", в эти минуты горит жилой дом на ул.Смирницкой, 23. Здание рассчитано на несколько семей, как много людей в эти минуты находятся внутри, не ясно.

Местные журналисты сообщают, что из полыхающего строения самостоятельно эвакуировалась женщина-инвалид, она даже успела прихватить с собой все необходимые документы.

Сколько пожарных расчетов работает на месте и есть ли проблемы с тушением возгорания, пока не известно - никакой информации на сайте областного МЧС нет.

В настоящее время движение на ул.Смирницкой перекрыто, откроют его, только когда опасность минет. Но сколько времени потребуется на это, сказать никто не может. О причинах пожара также пока ничего не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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