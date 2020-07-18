В Тольятти 21 мигрант объявил голодовку, требуя депортации на родину

18 Июль 2020 2020-07-18T22:26:08+03:00

На границе Самарской области и Казахстана то и дело организуется стихийный лагерь из граждан ближнего зарубежья, все они рвутся домой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В Тольятти мигранты, которые находятся в центре временного содержания, объявили голодовку, об этом сообщает "АиФ". По данным издания, речь идет о 21 гражданине азиатских республик. Однако полиция подтверждает информацию лишь о 6 голодающих, и тех, по словам силовиков, от голодовки отговорили.

Все протестующие освободились из исправительных учреждений и должны быть по решению суда депортированы на родину. Однако границы закрыты, и это пока невозможно.

Председатель правления СООО «Лига азербайджанцев Самарской области», член Общественной палаты региона Ширван Керимов сообщил изданию, что вылета на родину ожидают 5000 граждан Азербайджана. Насколько сильно недовольство в их среде, пока осталось не ясным.

ИСТОЧНИК KP.RU