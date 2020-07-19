2020-07-19T09:34:45+03:00
Общество

В Сызрани выпускника увезли в больницу прямо с ЕГЭ

Школьнику стало плохо, у него поднялось давление
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
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В Сызрани выпускнику понадобилась помощь медиковВ Сызрани выпускнику понадобилась помощь медиковФото: другой источник.
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В Сызрани вчерашнему школьнику понадобилась помощь медиков во время экзамена по физике. Это случилось 13 июля. В одной из школ как раз принимали ЕГЭ по физике. Мальчик обратился в медпункт ещё до начала экзамена, у него повысилось давление. Врачи оказали ему помощь и парень решил продолжить сдачу ЕГЭ.

Когда экзамен был в полном разгаре, юноше снова стало плохо. Он обратился в медпункт. Врачи обратились к родителям мальчика и с их разрешения вызвали скорую помощь. Ему оказали помощь и отправили домой. Об этом корреспондентам КТВ-луч рассказали в министерстве образования.

Теперь у мальчика будет ещё один шанс. Сдать экзамен можно будет в резервный день 24 июля.

Напомним, что до этого родители выпускников жаловались на духоту в кабинетах. В ведомстве объяснили, что статься создать в классах максимально комфортную обстановку. Окна обклеивают солнцезащитный пленкой, учеников обеспечивают холодной водой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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