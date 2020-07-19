В Ставропольском районе в кювете умер водитель

19 Июль 2020 2020-07-19T09:52:48+03:00

Мужчина управлял восьмёркой и не справился с этим, перевернувшись в кювет

Изменить размер текста: A A

В Самарской области случилось ДТП в субботу вечером, около 20.20. Водитель восьмёрки ехал по трассе около села Нижнее Санчелеево, в какой-то момент он не справился с управлением, возможно, превысив скорость, и оказался в кювете.

- Мужчина допустил съезд в правый кювет, по ходу движения. Сам водитель, к сожалению, погиб на месте, -- рассказали в ГУ МВД РФ по Самарской области.

В машине в момент аварии находился ещё и пассажир 43 лет. Ему понадобилась медицинская помощь, с места ДТП его увезли на скорой . Сейчас полицейским предстоит разобраться, что произошло, чья вина в аварии. После этого будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU