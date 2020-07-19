2020-07-19T09:52:48+03:00
Происшествия

В Ставропольском районе в кювете умер водитель

Мужчина управлял восьмёркой и не справился с этим, перевернувшись в кювет
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
Поделиться:
В Ставропольском районе в ДТП погиб водительВ Ставропольском районе в ДТП погиб водитель
Изменить размер текста:

В Самарской области случилось ДТП в субботу вечером, около 20.20. Водитель восьмёрки ехал по трассе около села Нижнее Санчелеево, в какой-то момент он не справился с управлением, возможно, превысив скорость, и оказался в кювете.

- Мужчина допустил съезд в правый кювет, по ходу движения. Сам водитель, к сожалению, погиб на месте, -- рассказали в ГУ МВД РФ по Самарской области.

В машине в момент аварии находился ещё и пассажир 43 лет. Ему понадобилась медицинская помощь, с места ДТП его увезли на скорой . Сейчас полицейским предстоит разобраться, что произошло, чья вина в аварии. После этого будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самарской облпсти коронавирусом заболели еще 61 человек
Самарцам опять грозят грозой в воскресенье
В Самаре собака нашла украденные документы
В Ставропольском районе в кювете умер водитель
В Сызрани выпускника увезли в больницу прямо с ЕГЭ
В Тольятти 21 мигрант объявил голодовку, требуя депортации на родину
В Сызрани перекрыли дороги из-за полыхающего жилого дома
В Октябрьске может появиться крупный логистический центр
Выпускник Сызранского вертолетного училища вывел на чистую воду иностранную подлодку
Самарец отобрал у матери пылесос, но не смог его заложить, потому что он не пролез в окошко ломбарда
Пляжные «Крылья Советов» и «Динамо-Самара» синхронно проиграли свои матчи 3:5
Снова дым столбом: в Сызранском районе сгорел жилой дом
В Самарской области на смену аномальной жаре придут дожди