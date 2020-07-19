В Самаре собака нашла украденные документы

19 Июль 2020 2020-07-19T10:24:27+03:00

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В Самаре полицейские быстро и успешно расследовали грабеж, жертвой которого стала девушка на Аэродромной. Она возвращалась домой ночью, когда на ее пути вырос молодой человек, резко сдёрнул с плеча сумку и скрылся в темноте.

Девушка не была готова распрощаться со своими вещами и пошла в полицию. Здесь привлекли к делу служебную собаку. Она взяла след и уверенно привела полицию к валявшимся около одного из домов по Волгина документам и рюкзаку.

В этот время полицейские поговорили с девушкой и выяснили , что она отлично запомнила нападавшего, несмотря на темноту и позднее время. И уже вечером сотрудники органов получили информацию о возможном преступнике. Им оказался молодой человек 23 лет, который до этого не привлекался к уголовной ответственности. Его задержали и свою вину мужчина признал полностью. Сейчас мужчине придется ответить за грабеж, расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU