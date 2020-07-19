2020-07-19T13:27:49+03:00
Общество

Редкого Кавалера обнаружил в поле житель Сызрани

Уникальную бабочку охраняют, потому что ее вид исчисляется буквально сотнями особей
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
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Редкая бабочка попала на фотоРедкая бабочка попала на фото
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Житель Сызрани прямо рядом с причалом Нефтяник на реке обнаружил редкую бабочку семейства Парусников. Именно здесь он навал мыть руки, вылил ведро на дамбу и привлек летающую красавицу.

-Бабочка крупная, я ее уже второй раз встречаю, первый раз видел два года назад, на том же месте, - рассказал мужчина журналистам КТВ Луч.

Бабочка называется Подарилий или Кавалер. Она названа в честь мифологического врача. Бабочка имеет уникальную окраску крыльеа и небольшой хвостик на каждом. К сожалению, этот вид вымирает из-за сокращения кормовой базы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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