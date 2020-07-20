Самарская область вошла в число лидеров по числу людей с ожирением

20 Июль 2020 2020-07-20T15:45:25+03:00

В регионе в 2019 году зарегистрировали 2667 случаев ожирения на 100 тыс. населения

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Самарская область заняла пятое место в антирейтинге регионов с высоким числом жителей, страдающих ожирением. Всего на 100 тыс. человек приходится 2667 пациентов с этой болезнью тысячелетия. В лидерский топ регион входит вместе с Алтайским краем, ЯНАО, Тюменской и Курганской областями, сообщает RT со ссылкой на данные из отчета минздрава РФ.

А вот самые подтянутые жители в Приморском крае, Калининградской области и в Москве.

Всего в России избыточной массой тела страдают более 2 млн человек. И их число выросло за год на 172 тысячи.

- На самом деле получается, что во всех регионах страны без исключения избыточную массу тела или ожирение имеют более 50% населения, - отметила эксперт ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Елена Смирнова.

В Самаре над этой проблемой серьезно задумались, и сейчас гостям города и самим горожанам намерены предлагать оздоровительные туры, преследующие в первую очередь как раз борьбу с ожирением и формирование правильных пищевых привычек.

ИСТОЧНИК KP.RU