Дачный сезон на самоизоляции: огород и стройка вместо путешествий

21 Июль 2020 2020-07-21T09:01:49+03:00

В этом году из-за пандемии сильно возрос спрос на садовый инвентарь и товары для ремонта

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МТС Банк изучил потребительские расходы с наступлением дачного сезона 2020 года на товары для дома, дачи, строительства и ремонта. Анализ собственных данных показал, что в период самоизоляции с мая по июнь 2020 года жители Самарской области, как и в кризисные 2015-2016 годы, вновь вернулись к отдыху и ведению хозяйства на дачах, а их расходы на стройку выросли в 2,6 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года.

В 2020 году наступление дачного сезона и традиционного сезона ремонтов выпало на самый пик самоизоляции. У жителей региона появилось больше времени, чтобы заняться ремонтом квартир, обустройством дач и садоводством, что повлекло увеличение расходов по трем категориям товаров: строительные материалы, садовые принадлежности, товары для дома и ремонта.

Лидерами по темпу роста стали садовые принадлежности (в т. ч. садовый инвентарь, семена, саженцы, горшечные растения, удобрения). В этой категории рост количества транзакций составил 2,8 раза, рост трат – 2 раза.

Таким образом, показатель среднего дохода напрямую влияет на продажи товаров для сада и огорода. Для сравнения, в 2018-2019 годах – в период восстановления экономики люди постепенно отказывались от дачного хозяйства. В этом году россияне также отказываются от поездок в отпуск в пользу дачного отдыха и садоводства, в том числе из-за повсеместного закрытия границ, гостиниц и мест отдыха, а также карантина для приезжих во многих регионах России.

На втором месте по приросту продаж в регионе – стройматериалы (в т. ч. лесоматериалы, цемент, песок, кирпич, трубы, ограждения) – количество транзакций в мае-июне 2020 года выросло в 2,2 раза по сравнению с прошлым годом, а расходы на них увеличились в 2,6 раза.

Наименьший рост продаж в регионе показали мебель, товары для дома и ремонта, куда относятся обои, краски, электрические и осветительные приборы, зеркала, картины, постельные принадлежности, посуда и т.д. Здесь количество транзакций выросло на 81%, а общая сумма расходов – на 92%.

В Самарской области по двум категориям произошло увеличение среднего чека: на 16% по стройматериалам и на 18% по товарам для дома. Средний чек по садовым принадлежностям упал на 30%.

ИСТОЧНИК KP.RU