2020-07-21T21:49:16+03:00
Общество

В Самаре задержали заместительницу главы судебных приставов

Она может быть причастна к служебному преступлению, из-за которого государство недополучило миллионы рублей
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
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В офисе приставов произвели обыскВ офисе приставов произвели обыск
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В Самарской области продолжается расследование дела о должностном преступлении в службе судебных приставов региона. На прошлой неделе здесь бойцы СОБРа провели обыск: выяснилось, что здесь долгое время не регистрировали судебные приказы и исполнительные литы из налоговой службы. В том время, как в ведомстве ждали, что долги по налогам будут возвращаться, этим делам просто не давали никакого хода.

Сейчас следователи региона разбираются, кто в этом виноват и сколько денег хотели налоговики получить по этим исполнительным производствам. Первым в число подозреваемых попал начальник профильного отдела - его сегодня определили под домашний арест. Вечером же в СУ СК РФ по Самарской области сообщили, что задержана заместительница главы судебных приставов региона. Ее также подозревают в совершении данного преступления.

Расследование дела продолжается. Сопровождение осуществляет ГУ МВД РФ по Самарской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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