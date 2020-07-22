Отшила нищих: Блогер из Самары оценила свои прелести в круглую сумму
Самарчанка взорвала сети буквально одним постом. Прайс настоящей девушки, который выставила Танита Чочиева, репостят и обсуждают. Кто-то называет девушку продажной, а кто-то соглашается: быть красоткой в современном мире недешево. Этот пост Танита написала, судя по ее словам, для того, чтобы отшить нищих, кто стучится к ней в личку с предложениями познакомиться.
По предварительным подсчетам вышло, что в месяц девушке от кавалера нужно около 75 тыс рублей, и это еще по скромным оценкам. Например, на маникюр/педикюр она заложила лишь 2500 рублей. Только на косметику и внешний вид нужно 36 тыс рублей, 5000 рублей в месяц она готова тратить на обувь, еще десять тысяч нужно на вещи.
В список на год входит новый айфон, ботокс от морщин, золотые украшения и отдых. И это вске вполне средние требования, по словам девушки.
- Так что, когда в следующий раз подумаешь знакомиться со мной. Взгляни на этот «прайс» и подумай, потянешь ли ты лямку, - пишет блогер.
Ее пост вызвал негодование у многих. Парни отметили, что могут найти себе девушку и "подешевле", а вот некоторые девушки согласились, что для того, чтобы выглядеть на "отлично" и соответствовать статусному кавалеру нужны немаленькие расходы.
А что думаете вы? Сколько стоит ваша красота и сколько вы готовы тратить на девушек?
Обсудим в комментариях.
Танита Чочиева - самарская модель и блогер. Фото: vk.com/tanita_officiall
ИСТОЧНИК KP.RU