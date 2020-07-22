2020-07-22T09:01:41+03:00
Общество

Отшила нищих: Блогер из Самары оценила свои прелести в круглую сумму

Социальные сети взорвал пост красотки, которая объяснила, почему не будет встречаться с плохо зарабатывающими мужчинами
Анастасия МЫШКИНА
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Самарчанка назвала себе ценуСамарчанка назвала себе цену
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Самарчанка взорвала сети буквально одним постом. Прайс настоящей девушки, который выставила Танита Чочиева, репостят и обсуждают. Кто-то называет девушку продажной, а кто-то соглашается: быть красоткой в современном мире недешево. Этот пост Танита написала, судя по ее словам, для того, чтобы отшить нищих, кто стучится к ней в личку с предложениями познакомиться.

По предварительным подсчетам вышло, что в месяц девушке от кавалера нужно около 75 тыс рублей, и это еще по скромным оценкам. Например, на маникюр/педикюр она заложила лишь 2500 рублей. Только на косметику и внешний вид нужно 36 тыс рублей, 5000 рублей в месяц она готова тратить на обувь, еще десять тысяч нужно на вещи.

В список на год входит новый айфон, ботокс от морщин, золотые украшения и отдых. И это вске вполне средние требования, по словам девушки.

- Так что, когда в следующий раз подумаешь знакомиться со мной. Взгляни на этот «прайс» и подумай, потянешь ли ты лямку, - пишет блогер.

Ее пост вызвал негодование у многих. Парни отметили, что могут найти себе девушку и "подешевле", а вот некоторые девушки согласились, что для того, чтобы выглядеть на "отлично" и соответствовать статусному кавалеру нужны немаленькие расходы.

А что думаете вы? Сколько стоит ваша красота и сколько вы готовы тратить на девушек?

Обсудим в комментариях.

Танита Чочиева - самарская модель и блогер. Фото: vk.com/tanita_officiall

Танита Чочиева - самарская модель и блогер. Фото: vk.com/tanita_officiall

ИСТОЧНИК KP.RU

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