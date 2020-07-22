СамГУПС начинает принимать документы от абитуриентов в очном формате
Самарский государственный университет путей сообщения на следующей неделе собирается перейти на очный формат приема документов от абитуриентов. По словам и.о. ректора вуза Виталия Асабина, для этого придется предварительно записаться и соблюдать все необходимые меры безопасности. Кроме того, в этом году университет решил поддержать молодых людей, которые хорошо показали себя на экзаменах.
- Поступающим на очную форму обучения школьникам с высоким баллом ЕГЭ предоставляется скидка на обучение. По сути, заинтересованный абитуриент, нацеленный на отличную учебу, может учиться в вузе бесплатно, - рассказал Виталий Асабин.
По словам администрации вуза, документы на обучение подают не только выпускники самарских школ, но и учебных заведений других регионов ПФО. Ежедневно приемная комиссия обрабатывает в электронном виде более 50 пакетов документов от абитуриентов. На 16 июля поступило свыше 2 тысяч заявлений, в том числе более 1800 - на очную форму обучения.
Прием документов продлится до 18 августа для поступающих с результатами ЕГЭ и до 10 августа — для тех, кто будет еще сдавать вступительные испытания по математике, физике, русскому языку или обществознанию. Ко второй категории относятся инвалиды, иностранцы, выпускники техникумов, колледжей и иностранных образовательных заведений.
ИСТОЧНИК KP.RU