2020-07-22T16:41:49+03:00
Общество

СамГУПС начинает принимать документы от абитуриентов в очном формате

Перейти на такой режим работы университет планирует со следующей недели
Илона МАЙСКАЯ
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В университет уже поступило более 2 тысяч заявлений на приемВ университет уже поступило более 2 тысяч заявлений на прием
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Самарский государственный университет путей сообщения на следующей неделе собирается перейти на очный формат приема документов от абитуриентов. По словам и.о. ректора вуза Виталия Асабина, для этого придется предварительно записаться и соблюдать все необходимые меры безопасности. Кроме того, в этом году университет решил поддержать молодых людей, которые хорошо показали себя на экзаменах.

- Поступающим на очную форму обучения школьникам с высоким баллом ЕГЭ предоставляется скидка на обучение. По сути, заинтересованный абитуриент, нацеленный на отличную учебу, может учиться в вузе бесплатно, - рассказал Виталий Асабин.

По словам администрации вуза, документы на обучение подают не только выпускники самарских школ, но и учебных заведений других регионов ПФО. Ежедневно приемная комиссия обрабатывает в электронном виде более 50 пакетов документов от абитуриентов. На 16 июля поступило свыше 2 тысяч заявлений, в том числе более 1800 - на очную форму обучения.

Прием документов продлится до 18 августа для поступающих с результатами ЕГЭ и до 10 августа — для тех, кто будет еще сдавать вступительные испытания по математике, физике, русскому языку или обществознанию. Ко второй категории относятся инвалиды, иностранцы, выпускники техникумов, колледжей и иностранных образовательных заведений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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