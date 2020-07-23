В Самаре судят ветврача, которая за взятки пропустила на прилавок мясо неизвестного происхождения

23 Июль 2020 2020-07-23T13:30:10+03:00

За свои услуги она получила более 200 тысяч рублей

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В Самаре судят Татьяну К., которая ранее надзирала за качеством мясной продукции в Красноярском районе. В ноябре прошлого года ее задержали по подозрению в коррупции.

- Ей вменяется два эпизода получения взяток, - рассказала корреспонденту «КП-Самара» помощник прокурора Красноглинского района Самары Яна Вахрамова. – Взамен, по версии следствия, она выдавала ветеринарные свидетельства на мясные туши без фактического их осмотра и исследования.

Взаимовыгодное сотрудничество должностного лица и предпринимателя началось с малого: как считают силовики, 22 ноября за ветеринарные свидетельства на 24 туши мужчина перевел Татьяне при помощи банкомата 17064 рубля. Почему такую «неровную» сумму, пока до конца не ясно.

Первая «сделка» прошла успешно и такой формат «общения» эти двое решили продолжить: 25 ноября на карту для Татьяны пришли 184 860 рублей, а уже 29 ноября женщину задержали сотрудники полиции.

Женщине предъявлено обвинение в двух эпизодах получения взяток, ей грозит штраф 2-4 млн рублей либо лишение свободы на срок от 7 до 12 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU