В Самарской области открывают движение по мосту через реку Сарбай

23 Июль 2020 2020-07-23T14:38:58+03:00

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В пятницу, 24 июля, в Самарской области откроют движение по мосту через реку Сарбай, который расположен на трассе «Урал» - Муханово» в Кинель-Черкасском районе. Его ремонт стартовал в декабре 2019 года в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги».

- Общая протяженность объекта капитального ремонта - 250 метров, в том числе моста - 56 метров. На время проведения работ была построена объездная дорога. Сейчас работы на объекте почти полностью завершены, - сообщили в пресс-службе правительства Самарской области.

Подрядчик увеличил балки пролетного строения моста с 6 до 8, обустроил выравнивающий бетонный слой, сделал гидроизоляцию, а также уложил верхний и нижний слои асфальта. Кроме того, рабочие сделали лестничные сходы, оснастили мост средствами безопасности дорожного движения и нанесли разметку. Сейчас сотрудники подрядной организации разбирают объездную дорогу.

По контракту капитальный ремонт должны завершить к 1 октября 2020 года, но подрядчик планирует закончить ремонт до конца июля.

ИСТОЧНИК KP.RU