В Самаре задержали мошенника, обчистившего карманы крымчан на миллион

23 Июль 2020 2020-07-23T17:36:45+03:00

Для этого крымские полицейские сами приехали в город на Волге

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Мошенник, обманувший десятки крымчан и выманивший у них более миллиона рублей, попал в руки полиции, оказалось, что он живет в Самаре. Задерживать его приехали полицейские из Крыма.

К стражам закона пришли местные жители, которые попались на уловку мужчины. Им приходили смски с ложными сведениями о том, что к их банковским картам якобы совершен несанкционированный доступ и кто-то пытается снять с них деньги. Обманутые горожане звонили на указанный в сообщении номер телефона и злоумышленник выдавал им инструкцию, как активировать карту. А затем просил перевести все на резервный счет банка.

- Потерпевшие выполняли все действия и переводили деньги мошеннику, - рассказали в МВД.

В итоге подозреваемого нашли в Самаре, куда отправились в командировку крымские полицейские. 34-летний мужчина раньше уже был неоднократно судим за подобные преступления. Сейчас на нем "висят" миллион украденных рублей, ищут новых пострадавших.

ИСТОЧНИК KP.RU