Озеро в парке металургов будут спасать биологическим оружием

23 Июль 2020 2020-07-23T18:27:04+03:00

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В Самаре спасать водоемы будут с помощью биологических препаратов. Сейчас его уже применили на озере в парке металлургов. Здесь с сине-зелеными водорослями, которые уже буквально превратили озеро в болото, сражаются с помощью другой микроводоросли - хлореллы. Такую технологию в Самаре применяют впервые.

- Эта микроводоросль выделяет кислород, соответственно рыба становится более активная, лучше размножается, также эти микроорганизмы являются кормовой базой для рыб, таких как толстолобик, карась и других, - рассказал заместитель гендиректора компании-инвестора, которая помогает властям очистить городские водоемы.

Уже в июне такой препарат запустили в озеро в сквере "Родничок Надежды". И вода в нем уже заметно очистилась. А вот для обитателей водоемов препарат безопасен.

Хлореллу в озеро в парке запустят еще дважды в августе, озеро должно очищаться естественным путем, полезные микроорганизмы должны размножиться и вытеснить "цветущие" водоросли.

ИСТОЧНИК KP.RU