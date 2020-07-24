Названы самые крупные должники среди самарских управляющих компаний

24 Июль 2020 2020-07-24T07:45:42+03:00

Жители даже сами иногда не знают о долгах своих УК

Их общий долг за тепло и горячую воду достигает около 900 млн рублей

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В Самаре назвали управляющие компании, которые больше всего задолжали за тепло и горячую воду. Топ-10 наделали долгов на сумму более 900 млн рублей. Как объясняют в самих компаниях, часто это вызвано задолженностью жителей. Именно поэтому ЭнергосбыТ Плюс старается переводить всех на прямые договора - так процесс сбора денег контролировать легче.

Самые крупные должники - Жилуниверсал (340,9 млн рублей), ПЖРТ Промышленного района (113,4 млн рублей), АО Жилищная управляющая компания (113 млн рублей). Также в десятке Жилсервис, УК Уютный дом, УК Ассоциация, УК№4 в Тольятти, УК ЖКХ г. Тольятти.

Всего жилищгные организации должны Т Плюс больше 4 млрд рублей (это цифра на 23 июля 2020 года). Больше всего должны самарские УК - 2,8 млрд рублей, около миллиарда не доплатили тольяттинские компании.

- Сами собственники жилья имеют законные права на контроль за платежной дисциплиной своих управляющих УК и ТСЖ, что помогает напрямую влиять на качество работы обслуживающих организаций, - подчеркнул директор по продажам Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Юрий Рябов.

ИСТОЧНИК KP.RU