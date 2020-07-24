2020-07-24T10:03:56+03:00
Общество

Трамваи № 7, 11 и 12 вновь начнут ходить до «Самара Арены»

Движение этих маршрутов в данном направлении возобновят на следующей неделе
Анастасия ФИЛАТОВА
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Трамваи будут ходить до стадиона с интервалом в 10-20 минутТрамваи будут ходить до стадиона с интервалом в 10-20 минутФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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В Самаре возобновляют движение трамваев до стадиона, построенного к ЧМ-2018. Речь идет о маршрутах № 7, 11 и 12. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

— С 27 июля возобновит движение от станции метро «Победа» до агропарка Самара трамвай № 7. Время работы маршрута — с 8:00 до 17:00. Интервал движения составит 10 минут, — рассказали в мэрии областной столицы.

Что касается трамваев № 11 и 12, то они поедут до агропарка Самара 1 августа. Трамвай № 11 будет курсировать от автостанции «Аврора» с 9:00 до 14:00 с интервалом в 18 минут, а трамвай № 12 — от станции метро «Юнгородок» с 9:00 до 14:00 с интервалом в 20 минут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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