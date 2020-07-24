2020-07-24T20:31:52+03:00
Происшествия

Больше 40 человек утонули в Самарской области с начала 2020 года

Одна из трагедий произошла в минувший четверг
Вера ЦЫГАНКОВА
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За месяц в Самарсой области утонули почти 20 человекЗа месяц в Самарсой области утонули почти 20 человекФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Самарские спасатели продолжают предупреждать жителей области о необходимости соблюдения правил безопасности на воде.

Однако, не смотря на усиленное патрулирование ГИМС и предостережения людей от купания на диких пляжах отдыхающие продолжают подвергать себя опасности. По данным главного управления МЧС России по Самарской области, за последние сутки в регионе произошло два происшествия на воде, в Самае и Тольятти, в результате одного из них погиб человек.

В четверг, 23 июля, утонул 18-летний молодой человек. Спасатели достали его тело из воды в половине одиннадцатого ночи в районе острова «Камни» в Красноглинском районе областной столицы.

Еще одно трагедии в этот же день удалось избежать.

- В 14.50 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о том, что спасателями ПСС Самарской области проведены работы по спасению мужчины 1985 года рождения из реки Волга в районе Итальянского пляжа в Центральном районе Тольятти, - сообщили в региональном управлении МЧС.

По оперативным данным с начала года на водных объектах области произошло 48 происшествий, погиб 41 человек, 21 человека смогли спасти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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