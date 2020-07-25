2020-07-25T16:56:13+03:00
Общество

Самарчанку возмутил автобус с отгороженными лентой пассажирскими сиденьями

В департаменте транспорта уже отреагировали на жалобу жительницы города
Михаил ГОРЮНОВ
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Вопросы вызвал автобус маршрута № 2Вопросы вызвал автобус маршрута № 2Фото: соцсети
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Жительница Самары Сабрина Самедова в социальных сетях возмутилась работой городского общественного транспорта. Недовольство у нее вызвал автобус, следовавший по маршруту № 2, где пассажирские сиденья, расположенные у передней двери, отгородили от людей лентой.

- Во-первых, что за новшество? Во-вторых, кондуктор опять хамка! Больше я на автобусах ООО "СамараАвтоГаз" не езжу, как и на маршрутках, принадлежащих тем же лицам! - заявила девушка в твиттере.

В городском департаменте транспорта уже отреагировали. Они попросили "СамараАвтоГаз" устранить самодеятельность. Сабрина же в свою очередь заявила, что теперь собирается ездить только на трамвае и велосипеде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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