Самарчанку возмутил автобус с отгороженными лентой пассажирскими сиденьями

25 Июль 2020 2020-07-25T16:56:13+03:00

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Жительница Самары Сабрина Самедова в социальных сетях возмутилась работой городского общественного транспорта. Недовольство у нее вызвал автобус, следовавший по маршруту № 2, где пассажирские сиденья, расположенные у передней двери, отгородили от людей лентой.

- Во-первых, что за новшество? Во-вторых, кондуктор опять хамка! Больше я на автобусах ООО "СамараАвтоГаз" не езжу, как и на маршрутках, принадлежащих тем же лицам! - заявила девушка в твиттере.

В городском департаменте транспорта уже отреагировали. Они попросили "СамараАвтоГаз" устранить самодеятельность. Сабрина же в свою очередь заявила, что теперь собирается ездить только на трамвае и велосипеде.

ИСТОЧНИК KP.RU