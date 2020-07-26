2020-07-26T13:39:31+03:00
Коронавирус Covid-19

Стало известно, где и как заболел коронавирусом еще 41 человек в Самарской области 26 июля

Рассказываем, в каких городах и районах нашли заболевших коронавирусом 26 июля 2020 года и как их выявили
Вера ЦЫГАНКОВА
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По числу новых заболевших COVID-19 снова лидирует СамараПо числу новых заболевших COVID-19 снова лидирует СамараФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самарской области по данным на 26 июля обнаружили еще 41 больного коронавирусом, это на два человека больше чем сутками ранее. Тем не менее, регион взял курс на сокращения числа заболевших новой инфекцией.

Кроме того сохраняется тенденция выявления коронавируса. Все чаще инфекцию находят у тех, кто уже лежит в больнице с диагнозом грипп и ОРВИ. В этот раз таких пациентов 27 человек.

У 11 нововыявленных пациентов коронавирус проходил бессимптомно и они узнали о нем только при профилактическом осмотре. Меньше всего оказалось людей, которые контактировали с ранее заболвешими. Таких всего 3 человека.

Если говорить о географии распространения коронавируса в Самарской области, то по количеству заболевших снова лидирует Самара. Здесь за сутки нашли 18 новых зараженных. Еще 5 человек с COVID-19 обнаружили в Тольятти, 4 — в Новокуйбышевске, трое - в Отрадном, двоих — в Кинель-Черкасском районе и по одному в Сызрани, Безенчукском, Красноярском, Красноармейском, Пестравском и Ставропольском районах.

Всего с начала пандемии в регионе заболели 6660 человек, умерли 80 человек, выздоровели 4442 человека.

В Роспотребнадзоре объяснили, почему в Самарской области выросла заболеваемость коронавирусом и снизит ли ее аномальная жара

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ИСТОЧНИК KP.RU

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