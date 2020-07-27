В самарском филиале Финуниверситета рассказали, где работают их выпускники

27 Июль 2020 2020-07-27T10:15:35+03:00

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В Самарском филиале Финуниверситета рассказали, кем работают выпускники вуза. Как выяснилось, их особенно ценят в органах федерального казначейства и федеральной налоговой службы, государственной власти и местного самоуправления, кредитных учреждениях, предприятиях, организациях, учреждениях Самарского региона.

Учебное заведение имеет давнюю историю. Еще в 1929 году при Самарском промышленно-экономическом техникуме было открыто финансово-налоговое отделение по подготовке квалифицированных кадров для финансовых органов региона. Теперь это Самарский финансово-экономический колледж, филиал федерального государственного образовательного бюджетного учреждения высшего образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» (Самарского филиала Финуниверситета).

- За время своей деятельности Самарским филиалом Финуниверситета были достигнуты высокие результаты в области подготовки квалифицированных финансистов, бухгалтеров и специалистов банковского дела, качество этой подготовки проверено временем, - рассказывают в учебном заведении. И приглашают получить престижное и востребованное образование в самарском филиале Финуниверситета!

Контакты:

Сайт www.samara.fa.ru

ВКонтакте - https://vk.com/club148593933

Инстаграм - filial_samfek

ИСТОЧНИК KP.RU